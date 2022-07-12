Популярная блогерша из Перми Екатерина Голышева попала в реанимацию из-за сильного удара током

Фото: Golysheva /«ВКонтакте»

Популярная блогерша из Пермского края Екатерина Голышева попала в реанимацию из-за сильного удара током. Все случилось из-за жуткой непогоды в Москве на этих выходных.

- Была гроза. Ударила молния прямо около нашего дома. В такие моменты думаешь, что с тобой ничего не произойдет. Я сидела в телефоне, телефон был на зарядке: меня как ударило током. Онемели ноги, руки и пропал слух, - рассказала девушка в соцсетях.

Вызвали скорую и Катю срочно госпитализировали, а в больнице выяснилось, что ей требуется реанимация.

- Мне не разрешали вставать, забрали телефон. Я не могла выйти на связь, все близкие перепугались, ведь им сказали, что я в тяжелом состоянии.

Фото: Golysheva /«ВКонтакте»

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее перевели в общую палату и обещают скоро выписать.

Напомним, Екатерина Голышева родилась в городе Добрянке Пермского края. Стала популярной в 2019 году. Сейчас на нее подписаны около 9 миллионов человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне вас жаль, но вы сами себя вписали в страницу позора». Пермские школьники сняли видео, за которое им пришлось извиняться перед всей страной

Сами подростки сказали, что не знали о значении символов, которые демонстрировали (Подробнее...)