«Мне вас жаль, но вы сами себя вписали в страницу позора». Пермские школьники сняли видео, за которое им пришлось извиняться перед всей страной

Уже на следующий день школьники принесли извинения, а видео с просторов интернета удалили. Фото: скриншот видео из соцетей

Жителей Лысвы возмутило видео, опубликованное в одном из городских пабликов. На кадрах - парта, на парте - свастика, а рядом - четверо школьников, двое отдают фашистский «Зиг хайль», третий стоит с гордо поднятой головой, судя по всему, изображая из себя военачальника, а четвертый все это снимает.

Как оказалось, «поиграть в немцев» решили ученики средних классов лысьвенской школы №3. Негодованию местных жителей не было предела. И действительно, мало того, что своим поведением подростки оскорбили ветеранов войны, но и ко всему прочему сделали это в школе, во дворе которой расположен памятник, посвященный учащимся и учителям той самой школы, погибшим на фронтах войны.

«Какая-то поганая волна захлестнула мозги молодежи: голые свистопляски на фоне храмов, осквернение Вечного огня, портретов ветеранов. И вот докатилась эта дрянь и до Лысьвы, где к нашему всеобщему позору нашлись недоросли, "зигующие" на фоне свастики. И где ?! В школе № 3! В школе, сотни выпускников которой погибли на войне, в школе, где был расположен госпиталь для раненных и которые, возможно, умирали в том самом кабинете, где малолетние бестолочи сняли это безобразие, чтобы выложить в ТикТок. И ведь какое направление выбрали куда "кинуть зигу" - аккурат в сторону памятника погибшим ученикам и учителям школы. Завтра вы будете извиняться, наматывая сопли на кулак. Мне вас жаль, но вы сами себя вписали в эту страницу позора», - написала жительница Лысьвы.

Уже на следующий день школьники принесли извинения, а видео с просторов интернета удалили.

- Здравствуйте! Это ученики МАОУ «СОШ 3». Хотим принести огромнейшие извинения перед всей Лысьвой и Пермским краем и Россией. Мы очень сожалеем над своим поступком. Мы не знали о значении данных символов и приносим огромнейшие извинения, - сообщили в официальной группе администрации Лысьвы ВКонтакте.

Справка "КП"

Памятник учителям и учащимся школы №3, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, появился благодаря выпускникам школы 1950 года. На вечере встречи "20 лет спустя" те, кто в 1941-м году учился во втором классе, решили увековечить память учеников и учителей, оставшихся на полях сражений. Был объявлен сбор средств. К маю 1973 года было собрано 7103 рубля. К этому времени уже были определены место для памятника - площадка у школы, автор - местный скульптор Л.А. Кузнецова, а также композиция - окольцованная пионерским галстуком рука, крепко сжимающая автомат. На доске - 105 фамилий погибших.

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