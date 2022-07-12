В Минздраве прокомментировали смерть 19-летнего студента из Пермского края после укуса клеща

Парню было 19 лет, он учился на автомеханика. Фото: группа ВК Подслушано Чёрмоз.

- Действительно такой случай был, пациент был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, пациент позже скончался, - прокомментировали «КП» историю с умершим после укуса клеща студентом в краевом Минздраве.

Напомним, накануне мы писали о том, что 19-летний парень из Чермоза после укуса клеща попал в больницу. Исследование выявило, что клещ был переносчиком двух инфекций. Состояние молодого человека ухудшалось, 23 июня он впал в кому. А через две недели скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти стала остановка сердца.

11 июля прошли его похороны. Сейчас по этому факту проводится проверка.

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