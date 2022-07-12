Пермская стройкомпания ищет новые участки для возведения жилых домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «ПЗСП» ищет новые площадки для возведения жилья в Перми, для этого девелопер зарегистрировал семь строительных компаний, сообщает издание «Business Сlass». Земельные участки находятся в микрорайоне Вышка-2, в центральном районе Перми – на улице Кронштадтской, и в Кондратово.

В микрорайоне Вышка-2 планируют построить комплекс домов, который разобьют на несколько очередей. Так, площадь первой составит, примерно, 30 тыс. кв. м жилья. Квартиры выставят на продажу, как только начнется строительство.

В Кондратово «ПЗСП» возведет два 16-этажных дома площадью 8 тыс. кв. м каждый. Кроме того, сейчас идет сделка по приобретению земельного участка по улице Кронштадтской, в районе Китайского рынка. Девелопер формирует план дома, его хотят построить по новой технологии BAUM.

-Предварительно в микрорайоне Вышка-2 строительство планируем начать в конце 2022 – начале 2023 года. Дома в Кондратово должны выйти в продажу уже к осени этого года. Возведение объекта на улице Кронштадтской рассчитываем начать во втором квартале 2023 года, – рассказали в компании.

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