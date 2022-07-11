Пермский долгострой на берегу Камы могут достроить, увеличив его этажность

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми рассмотрят проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города. Так, местный девелопер «Оникс» предложил повысить на участке по улице Кировоградской, 28 предельную этажность застройки с четырех до шести этажей. Компания хочет реконструировать находящийся там долгострой в жилой дом, сообщает издание «Business Class».
Участок размером 14 тыс. кв. м находится у берега Камы рядом с домом культуры имени Кирова. На территории стоят два недостроенных жилых дома. Один готов на 82 %, а другой всего на 8%. «Оникс» взял участок в аренду на торгах за 76,3 миллиона рублей в прошлом году.
Сегодня, 11 июля, в 18.00 в администрации Кировского района предложение девелопера рассмотрят на публичных слушаниях.
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