Поэта и скрипачку демонтировали с крыши ДК. Солдатова в Перми

Новые скульптуры будут установлены к ноябрю 2021 года, к юбилею Дворца Солдатова. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Скульптуры поэта и скрипачки на крыше ДК Солдатова в Перми демонтировали 15 июля.

- Техническая экспертиза выявила существенные изменения бетонных скульптур, - сообщили в пермской мэрии. - Чтобы не допустить их разрушения и сохранить облик объекта культурного наследия, было принято решение их демонтировать и отлить новые. Перед отливкой новых скульптур будут предварительно сняты слепки с существующих. Новые скульптуры будут в точности повторять существующие сейчас, но будут выполнены из современного долговечного материала силумина.

Силумин отличается высокой стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды, прочностью, легкостью, устойчивостью к коррозии и имитирует исторический цвет скульптур.

Новые скульптуры будут установлены к ноябрю 2021 года, к юбилею Дворца Солдатова.

СПРАВКА «КП»

Здание ДК им. Солдатова строилось по проекту архитекторов Иосифа Мейерзона и Армена Барутчева, скульптурной частью занимался Олег Спильчевский. Здание венчают две фигуры: поэта и скрипачки, а между колоннами стоят почти двухметровые фигуры летчиков.