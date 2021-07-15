Поэта и скрипачку демонтировали с крыши ДК. Солдатова в Перми

Новые скульптуры будут установлены к ноябрю 2021 года, к юбилею Дворца Солдатова.
Фото: Виталий КОКШАРОВ
Скульптуры поэта и скрипачки на крыше ДК Солдатова в Перми демонтировали 15 июля.
- Техническая экспертиза выявила существенные изменения бетонных скульптур, - сообщили в пермской мэрии. - Чтобы не допустить их разрушения и сохранить облик объекта культурного наследия, было принято решение их демонтировать и отлить новые. Перед отливкой новых скульптур будут предварительно сняты слепки с существующих. Новые скульптуры будут в точности повторять существующие сейчас, но будут выполнены из современного долговечного материала силумина.
Силумин отличается высокой стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды, прочностью, легкостью, устойчивостью к коррозии и имитирует исторический цвет скульптур.
Новые скульптуры будут установлены к ноябрю 2021 года, к юбилею Дворца Солдатова.
СПРАВКА «КП»
Здание ДК им. Солдатова строилось по проекту архитекторов Иосифа Мейерзона и Армена Барутчева, скульптурной частью занимался Олег Спильчевский. Здание венчают две фигуры: поэта и скрипачки, а между колоннами стоят почти двухметровые фигуры летчиков.