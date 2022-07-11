В Перми пройдет две экскурсии, посвященные истории города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 12 июля, в Перми пройдет две бесплатные экскурсии, посвященные истории города. Первая «По Компросу с Иваном Семеновым» начнется в 11.00 у памятника «Пермяк-соленые уши».

Во время прогулки вы узнаете истории из жизни неутомимого выдумщика второклассника Ивана Семенова: что о нем писали в книгах и как снимался знаменитый фильм 1966 года. А в конце экскурсовод отведет вас к местному памятнику, посвященному вышеупомянутому герою.

- Будет интересно как взрослым, так и детям, - добавляют организаторы.

Финиш первой экскурсии в 12.30 в Сквере желаний у Театра Кукол.

Вторая прогулка «История Успенского монастыря» начнется в 17.00 на углу улицы Ленина, 94 и Плеханова, 37, со стороны улицы Плеханова. Экскурсовод расскажет о первой в городе

монашеской обители и о представителях деловой элиты 19 века. Кроме того, познакомит участников с «жемчужиной» архитектуры, которую город едва не потерял. Закончится прогулка в 18.30 у Храма Казанской Божьей Матери.

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