На набережной в Перми пройдет парад супергероев

Фото: Евгения ГУСЕВА

31 июля в 17:00 на набережной Камы пройдет парад супергероев.

- Участники мероприятия выяснят, кто круче, а победившая сторона, которую выберут независимые наблюдатели, заберет себе кубок, - сообщают организаторы мероприятия.

На параде приветствуются любые образы: герои комиксов, кино, сказок и даже выдуманные персонажи. Все, что придет вам в голову в рамках цензуры. Возрастных ограничений нет. Регистрация не требуется, участие бесплатное.

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