Свой первый матч ярославский «Локомотив» сыграет против «Молота»

Фото: ХК "Молот" / ВКонтакте

По сообщению клубной пресс-службы «Локомотива», команда выйдет из отпуска 18 июля и после прохождения медицинского осмотра игроков приступит к тренировочному процессу. До 9 августа участник чемпионата КХЛ будет проводить тренировочный сбор на своей базе в Ярославле. В его рамках состоится первый контрольный матч. Соперником «Локомотива» 6 августа станет пермский «Молот» - партнер ярославского клуба в сезоне 2022-2023 годов.

Пермские хоккеисты выходят из отпуска 11 июля. Учебно-тренировочный план включает три сбора. Первый пройдет с 14 июля по 4 августа, второй - с 7 по 11 августа, третий – 14 и 15 августа. Все они будут проходить на базе УДС «Молот».

Помимо матча с «Локомотивом» пермяки сыграют еще несколько контрольных матчей: 12 и 13 августа в Перми против соперника по предстоящему чемпионату ВХЛ ижевской «Ижсталью».

Затем пермяков ждут два предсезонных турнира: 16-18 августа – традиционный «Кубок Прикамья» в Перми, 26-28 августа – турнир ко дню образования Тюменской области (Тюмень).

Соперниками «Молота» в «Кубке Прикамья» станут: «Феникс» (Казань), «Омские Крылья» (Омск) и «Зауралье» (Курган), а в Тюмени – местный «Рубин», «Челмет» (Челябинск) и вновь «Омские Крылья».

В пресс-службе ХК «Молот» рассказали, что команда к предсезонной подготовке приступила в следующем составе: вратари - Данил Кудашев, Егор Горшков, Шамиль Валиуллин; защитники - Денис Ванин, Алексей Горячев, Александр Игошев, Антон Капотов, Давид Мнацян, Артем Ощепков, Роман Романов, Дмитрий Тювилин, Семен Сигорин; нападающие - Дмитрий Воробьев, Игорь Зенчиков, Даниил Сероух, Матвей Банников, Дмитрий Белохонов, Максим Зюзякин, Никита Кирьянов, Илья Чефанов, Денис Цыганов, Камиль Шиафотдинов, Егор Манин, Алексей Шубин, Константин Пархоменко.

Пробные контракты клуб подписал: с нападающими - Богданом Зориным, Дмитрием Левашовым, Кириллом Никуличевым, Павлом Поносовым, Даниилом Марковым, Никитой Чековым; защитниками - Егором Гришичкиным, Андреем Ежовым, Савелием Козловым и Даниилом Ершовым.

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