В полиции показали кадры задержания мошенников, похитивших 12 миллионов у матери погибшего военнослужащего из Пермского края

В арендованной квартире в Казани работал настоящий штаб по обману людей. Фото: скрин с видео МВД России по Пермскому краю.

Рывок и железная решетка вылетает на землю. Оперативники подставляют к окну на первом этаже лестницу, разбивают окно и проникают внутрь. Всех людей, находящихся внутри квартиры, кладут лицом в пол.

Всех, кто находился в квартире, положили лицом в пол. Фото: скрин с видео МВД России по Пермскому краю.

Здесь находят десятки сотовых телефонов, с помощью которых банда мошенников похищала чужие деньги. Среди пострадавших - жительница города Гремячинска Пермского края, чей сын погиб во время специальной военной операции.

- В мае потерпевшей позвонили неизвестные и представились работниками Банка России, - сообщили в МВД Российской Федерации. - Под предлогом утечки данных женщине предложили застраховать ее расчетные счета. Несколько дней под контролем аферистов она снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Всего женщина лишилась 12,7 миллионов рублей. В эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

- Сначала позвонила женщина, представилась Центробанком, - поделились с каналом НТВ мать погибшего военнослужащего из Пермского края. – Сказала, что на меня пытались оформить кредит, и теперь вклад необходимо застраховать с помощью двухфакторной защиты. Потом меня перевели на специалиста.

Оператор вел себя, как заправский финансист и отправил женщину в банк, чтобы перевести деньги с одного счета на другой. Дальше шла переписка с мошенниками с помощью мессенджеров.

Всем задержанным от 20 до 22 лет. Фото: скрин с видео МВД России по Пермскому краю.

По подозрению в мошенничестве были задержаны четыре человека, все они – жители Казани в возрасте от 20 до 22 лет. Полицейские обнародовали кадры их допросов.

Этот задержанный признался, что они похитили 12 миллионов. Фото: скрин с видео МВД России по Пермскому краю.

- За что задержаны? – спросили у одного из них.

- За мошенничество, я снимал наличные.

Этот подозреваемый раньше к уголовной отвественности не привлекался. Фото: скрин с видео МВД России по Пермскому краю.

- А вы за что?

- Мне сказали, что меня тоже задержали за мошенничество. Ранее к уголовной ответственности я не привлекался, только к административной.

Задержанный за мошенничество. Фото: скрин с видео МВД России по Пермскому краю.

- А вас за что?

- За мошенничество. За то, что мы украли у кого-то 12 миллионов рублей.

По факту «Мошенничество» возбуждено уголовное дело, в ближайшее время следователь обратится в суд для избрания задержанным меры пресечения.

Уже известно, что четверо подозреваемых арендовали квартиру в Казани и организовали в ней так называемый штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета.

При обыске арендованной квартиры полицейские обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

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