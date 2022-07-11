На трассе в Пермском крае рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП

Фото предоставлено подписчиком "КП-Пермь"

Вечером 11 июля на автодороге Кунгур - Соликамск рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, авария произошло недалеко от заправки возле Филипповского сельского поселения. Столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ», «Рено Дастер» и «Шкода Фабия». По неподтвержденной информации, в аварии пострадали четыре человека.

- В иномарках травмы получили двое взрослых и двое детей. Их увезли в больницу, в автобусе никто не пострадал, - сообщил КП-Пермь источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время в пресс-службе ГИБДД нам предоставят официальный комментарий. Мы опубликуем его у себя на сайте.

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