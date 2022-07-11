В Прикамье на трассе Пермь - Ильинский погиб 59-летний водитель

Фото: Полиция Прикамья

В Пермском крае на трассе Пермь – Ильинский погиб 59-летний мужчина. Подробностями трагедии поделились в краевом ГИБДД.

ДТП произошло в районе 20:00, 10 июля. 27-летний водитель Volkswagen Golf на 38-м километре трассы при обгоне не убедился в том, что полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии. И создал опасность для движения автомобилю KIA RIO, что двигался под управлением 44-летнего водителя по встречке.

Фото: Полиция Прикамья

Последний, чтобы избежать столкновения, выехал на правую обочину. А после этого его авто занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ-217130. Им управлял 59-летний водитель. И автомобилем SKODA OCTAVIA под управлением 28-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, водитель KIA с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Теперь по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются события и обстоятельства происшествия», - рассказали в ГИБДД.

Очевидцы сообщили, что столкновение было таким страшным, что у водителя оторвало голову:

- Я была на месте ДТП. Телефон у мужчины, который погиб, звонил 20 минут. Никто не осмелился брать трубку. Я взяла его телефон, было много пропущенных звонков. Дрожащими руками смогла дозвониться до последнего звонка, на проводе была абонент Татьяна. Я ей первая сообщила о том, что погиб мужчина. Это очень страшно, - написала в паблике ЧП и ДТП Пермь очевидица аварии.