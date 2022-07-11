В Прикамье конкурсный управляющий скрыл от налоговой 32 миллиона рублей

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Бывший конкурсный управляющий «Порта Березники» скрывал больше 32 миллионов рублей от налоговых органов. Долгое время мужчина, чтобы не платить отчисления государству рассчитывался с контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные средства предприятия.

Березниковский городской суд Пермского края признал его виновным по статье «сокрытие денежных средств, за счет которых должно было производится взыскание налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере» и приговорил к штрафу в миллион рублей.

Пресс-служба суда сообщает, задолженность перед налоговым органом была погашена в полном объеме. Приговор уже вступил в законную силу.

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