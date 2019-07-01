«Положил деньги в ведерко и ходил так по городу». Как «Комсомолка» с грабителем века его миллион искала

- Эх, не думал, что когда-нибудь снова окажусь в этих местах, - «грабитель века» Александр Шурман водит нас по лесу, где десять лет назад прятался от оперативников с украденными миллионами. - О, вот он, овраг, куда я свалил мешки. Ух ты, и матрас, которым я схрон замаскировал, все еще здесь лежит. Ничего себе, сколько лет прошло!

Летом 2009-го он в одиночку провернул дерзкое ограбление - причем без единого выстрела. Шурман работал инкассатором в банке, каждый день таскал тяжеленные мешки с миллионами, а самому зарплаты еле на еду хватало. В конце концов он ограбил банк на 250 миллионов рублей, пять дней прятался в землянке под Пермью, а потом его нашли. Но из суммы похищенного недосчитались больше миллиона.

Сам Шурман отсидел семь с половиной лет и теперь, кажется, не без удовольствия вспоминает о своих похождениях.

Александр рассказывает, где вытаскивал из автомобиля деньгиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НЕДОЛОЖИЛИ В БАНКЕ

- Саша, а где миллион-то? - спрашиваем мы напрямую.

- У меня встречный вопрос: а он вообще был? Когда мы получали деньги, никто их не пересчитывал. Если потом сумма не сходилась, кассир просто переписывал чек. Однажды так 36 миллионов рублей недосчитались, и ничего, позже разобрались.

В день ограбления Шурману с напарниками выдали 80 мешков с мелочью и еще пять, набитых пятитысячными купюрами.

- Тащу я этот мешок и думаю: какого черта, - вспоминает Шурман. - Загрузились, я сел сзади, взял автомат и говорю пацанам: «Это ограбление принесет всем только пользу». Они, конечно, пытались меня переубедить, но было бесполезно. Мы проехали пост ГАИ, свернули в лес. Запер напарников в кабине, вызвал знакомого таксиста, перегрузил к нему деньги и уехал.

Таксист был родом из той же деревни, что и Александр. Лишних вопросов он задавать не стал, тем более когда друг протянул ему пачку денег за молчание.

- Когда мы все загрузили, я взял из мешка несколько пачек и бросил их в кусты, рядом с автобусной остановкой. Потом позвонил жене и сказал: «Я оставил для тебя подарок, приезжай и забирай там-то». Быстро положил трубку и уехал.

Деньги женщина подобрала, но все ли? Шурман не посмотрел, какой «сувенир» оставляет супруге. Говорит, миллионов десять. Но одна пачка вполне могла отлететь в сторону, а нашел ее кто-то из случайных прохожих. Вот и пропавший миллион.

БОНУС ДЛЯ МИЛИЦИИ

Все пять дней, что Шурман был в бегах, он спокойно ездил на автобусе в центр Перми, ходил по магазинам и гостям.

- Нет, никто меня не сдавал. Друзья меня поддерживали и оставляли переночевать. Через два дня я вернулся в лес, решил перепрятать деньги. Понимал, что таксист знает о деньгах, его могли вычислить. Я выкопал новую яму и перепрятал наличку, прикрыв дерном.

В этой ямке были перепрятанные деньгиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Опасения Шурмана оказались обоснованны. Когда к таксисту пришли следователи, он отвез их к тому месту, где помогал другу прятать деньги. Но инкассатор уже успел все перепрятать.

- К тому моменту я решил - надо сдаваться. Включил телефон и позвонил Лене. Понимал, что мое местоположение будет тут же установлено. Но милиции не было очень долго, наступила ночь. Только под утро появились люди в камуфляже, их было много, они шли и матерились на весь лес. Когда со мной поравнялись, даже не заметили. Слышу, один выругался: «Где этот Шурман…» Я мысленно попросил: «Боже, если ты есть, пусть все закончится хорошо», потом взял в руки ветку и сломал ее. Один омоновец обернулся и радостно вскрикнул: «Шурман, это ты? Точно ты?»

Первым делом омоновцы накормили грабителя бутербродами и напоили горячим кофе, а потом... стали фотографироваться с ним на память.

- Может, миллиона они специально недосчитались, - предполагает Шурман. - Расходов на поиски много было: вертолет поднимали, людей с отпусков выдергивали. Как меня поймали, многие ребята премии получили. Причем нехилые, в долларах. Из каких средств их платили? Думаю, всем было выгодно, чтобы часть денег не нашлась.

На одном из судебных заседанийФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

ПОДЕЛИЛИ ПО-РОДСТВЕННОМУ

Жена и тесть Шурмана проходили по делу как соучастники. Когда Лена нашла деньги, она отвезла их отцу. Тесть инкассатора работал в железнодорожном депо и закопал деньги прямо не территории режимного объекта. Чтобы не забыть, придавил место схрона глушителем от автомобиля.

Когда родственников Шурмана задержали, они показали тайник, но вместо десяти миллионов там оказалось... только девять. Где пропавший миллион, ни тесть, ни сама Лена вспомнить так и не смогли. Или не захотели. За соучастие оба получили условные сроки.

Вчера мы съездили в это депо. Доступ на режимный объект оказался свободным, территория у него огромная, спрятать деньги - на раз-два.

- Когда выяснилось, что где-то здесь зарыт миллион, местные всю территорию, как огород, перекопали, - смеются охранники. - Как одержимые искали, но так ничего и не нашли.

В колонии, куда после суда отправили Шурмана, к инкассатору намертво приклеилась кличка «Шурман, дай миллион!».

Александр Шурман в колонииФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

ОТСТИРАЛИ НАГРАБЛЕННОЕ

- Шурман лукавит, когда говорит, что не планировал заранее преступление, - рассказывает прокурор Максим Шадрин. Тогда, десять лет назад, это было его первое громкое дело. - По крайней мере за два дня до преступления он свозил жену к той самой остановке и показал, где будут лежать деньги для нее. Потом они сняли квартиру, привезли туда вещи, еду, но беглец в ней так и не появился - адрес очень быстро вычислили оперативники.

Сам Александр говорит, что отдал Елене деньги на первое время и худший расклад: если поймают, будут расходы на адвоката, передачки. У следствия другая версия.

- Есть данные, что этими деньгами Елена должна была оплатить поддельные заграничные паспорта.

- А где миллион?

- Денег пропало больше, если точнее, - миллион 145 тысяч рублей. Шурман действительно не сидел в лесу все дни, пока его искали. Он купил ведро, сложил туда деньги, сколько поместилось, и прикрыл тряпочкой. Знаете, как дачники перевозят собранные грибы и ягоды. И так гулял с этим ведром по городу. Кто бы знал, какая в ведре малина. Пару раз преступник ночевал у знакомых и отдал им часть денег. Не глядя вытаскивал из ведра пачки и кидал на стол. 60 тысяч позже удалось вернуть. С этой суммой в деле был смешной эпизод. Отдав купюры - новенькие, пахнущие типографской краской, - Шурман на полном серьезе предложил их постирать, чтобы состарить. И друзья их реально постирали и высушили на полотенце. Еще примерно 60 он также отдал другу, но его жена была настолько напугана, что в стрессе разорвала эти деньги на мелкие куски и смыла в унитаз.

- А остальные?

- Еще около 80 тысяч Шурман спустил сам - на еду, сапоги, лопаты, ведра. Может, еще кому-то раздал.

- А миллион-то где?

- Самая вероятная версия, что он пропал «благодаря» тестю Шурмана. Девять миллионов он закопал, их потом нашли. А тот миллион спрятал в другом месте. Либо действительно забыл, где именно, либо так и не признался. В любом случае за этот долг у семьи забрали иномарку и земельный участок. Деньги эти, кстати, так больше нигде и не всплыли.