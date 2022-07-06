В квартале напротив Центрального рынка в Перми построят три высотки и школу

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этот квартал в свое время пермяки прозвали «похмельным». Стоило торговцам или посетителям главного рынка в Перми пересечь улицу Пушкина, и они попадали в забегаловку-рюмочную, которой владелец придумал недвусмысленное название «Рюанимационнная».

Позже сюда стала подтягиваться публика и поприличнее – когда тут открылся павильончик «Букинист», где в тесноте книгочеи листали пожелтевшие книги. Со временем для проголодавшихся во время похода на рынок пермяков распахнул двери ресторанчик быстрого питания «KFC».

Вот и все, чем могла похвалиться эта площадка в людном месте, которая напоминала козий выгон в самом центре города. Потом, правда, здесь вырос жилой комплекс «Доминанта», который стал нависать над разбросанными тут и там складскими амбарами и одноэтажными сооружениями, контрастируя с ними.

И вот, наконец, городские власти решили, что этот квартал стоит использовать более цивилизованно. Они прикинули, что именно здесь можно построить и что для этого придется выкупить и снести. Потом обсудили все это на публичных слушаниях.

И вот, наконец, в краевом Минимущества утвердили проект планировки и межевания этой территории у Центрального рынка - прямоугольника, длинные стороны которого ограничены улицами Пушкина и Луначарского, а короткие – Попова и Борчанинова.

Как в итоге преобразится этот квартал?

Группе компаний «ПМД», которая уже заложила здесь 25-этажный бизнес-центр, разрешили построить тут три жилые башни-высотки на общем основании-стилобате. Две из них - 30-этажные, третью поменьше, чтобы строения не напоминали зубья дракона.

Чтобы к жилым комплексам можно было подъехать, квартал разрежут узкой улочкой, параллельной улицам Борчанинова и Попова. В связи с тем, что автомобильный трафик неизбежно увеличится, решили расширить в этом месте улицу Попова и сделать ее такой же широкой, как там, где она примыкает к Ленина.

Понятно, что одноэтажные и двухэтажные строения для этого в квартале придется снести.

Зато в квартале обещают построить большой школьный корпус на 1059 мест. Возможно, его передадут «английской» школе №7, расположенной через дорогу.

Обо всем этом говорилось на публичных слушаниях, которые, как положено, провели, прежде чем утвердить планировку. Пришедшие на обсуждение жители близлежащих домов поинтересовались, не уберут ли в итоге и сам Центральный рынок, из-за которого у них столько хлопот.

Проектировщики ответили уклончиво, мол, рынок останется, но станет более цивилизованным.