Военная операция в Украине унесла жизнь 24-летнего наводчика из Прикамья

Фото: Администрация Кунгурского муниципалитета

В военной операции ВС РФ в Украине погиб еще один житель Пермского края. Это 24-летний Никита Степанов из Кунгура, сообщает администрация муниципалитета.

Молодой человек участвовал в боях за Лисичанск и погиб 5 июля. В 2016 году парень поступил в Кунгурский сельскохозяйственный колледж, а в апреле 2018 года ушел в армию по призыву. После подписал контракт и служил в должности старшего наводчика расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода. Простятся с погибшим 11 июля в Кунгуре.

С 24 февраля 2022 года военная операция ВС РФ в Украине унесла жизни более 80 уроженцев Пермского края. В основном это молодые солдаты-контрактники в возрасте от 20 до 30 лет.

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