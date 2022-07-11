Наступившая неделя в Пермском крае будет жаркой и грозовой

Жара будет с нами как минимум до выходных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае наступившая неделя будет жаркой, а также принесет кратковременные дожди, ливни и грозы. Прогнозом делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму. Однако осадков ожидается не более 40-80% от нормы

С понедельника – по среду погода существенно не поменяется. Будет +27…+32°, местами по краю кратковременные дожди и грозы, возможен град.

А вот в четверг увеличится вероятность ливневых дождей и гроз при такой же температуре воздуха. В пятницу чуть «похолодает» – до +23…+28 градусов.