В Пермском парке Горького пройдет большой семейный праздник

Фото: пресс-служба парка им. Горького

10 июля Пермский парк имени Горького приглашает жителей края на семейный праздник. С 12.00 гостей ждут на «Чемпионат ползунков» - соревнования для малышей, где они покажут как быстро умеют ползать на четвереньках.

Дальше в программе - «Парад колясок» - красочный фестиваль, где мамы и папы украшают коляски, применяя свою безграничную фантазию. Затем состоится «Фестиваль близнецов».

- Событие для самых интересных, милых, похожих, как две капли воды друг на друга людей. Участники готовят творческие номера, рассказывают о себе и просто красуются, - сообщает пресс-центр парка отдыха.

А еще гостей ждут сладости и много ростовых кукол. Кроме того, 7 июля в парке Горького появились огромные шахматы, с которыми вы можете не только сделать селфи, но и сыграть в них партию.

Зарегистрироваться, чтобы принять участие в семейной программе можно здесь.

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