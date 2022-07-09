10 июля в Перми можно посетить геологическую экскурсию

Фото: Андрей АБРАМОВ

В воскресенье, 10 июля, в 11.00 от остановки «Биомед» в Мотовилихинском районе начнется экскурсия «Большая Ива: прогулка с геологом». Мероприятие бесплатное.

Участники отправятся вниз по течению реки Большой Ивы. По пути они увидят живописные лесные участки, обратят внимание на разные виды растений и местных обитателей.

- Вы побываете вблизи старинных рудников и познакомитесь с историей добычи меди, которая имеет прямое отношение к возникновению нашего города. Вас ждут поиски образцов медистых песчаников с малахитом и азуритом, - рассказывают организаторы.

Мини-путешествие возглавит геолог, руководитель пермского отделения клуба «Ураловед» Владислав Тимофеев. Прогулка займет около трех часов.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8-908-243-38-09, Владислав.

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