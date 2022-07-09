Пропавшего 58-летнего мужчину, отправившегося в лес, нашли погибшим

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Утром 8 июля 58-летний Сергей Бородин из деревни Красногорка Пермского края отправился в лес и не вернулся.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщали, что мужчина нуждается в медицинской помощи и собирали группу на его поиски. В 18.35 они опубликовали в соцсетях запись, что Сергея Бородина нашли погибшим.

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