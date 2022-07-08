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Происшествия8 июля 2022 16:13

В Пермском крае нашли погибшим пропавшего в конце июня мужчину

Владимир Шмырин бесследно исчез 30 июня
Виктор Правдин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Найден, погиб, выражаем соболезнование родным и близким, - написали волонетры поискового отряда Регион 59 к посту о пропавшем Владимире Шмырине.

Напомним, 64-летний Владимир пропал 30 июня в Лысьве. Больше недели его искали волонтеры и близкие. К несчастью, 7 июля, поисковики сообщили грустную весть - мужчину нашли мертвым.

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