Правоохранительные органы завершили проверку «заминированных» отелей Перми

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9 июля в 12.00 в оперативные службы поступило анонимное сообщение о минировании трех отелей: «Персона» на улице Куйбышева, 59, «Holiday Inn Perm» на Бульваре Гагарина, 65а и «Урала» на улице Ленина, 58.

Правоохранительные органы сразу эвакуировали постояльцев и персонал, занялись проверкой информации.

Со слов министерства безопасности Пермского края, все объекты проверили, взрывчатые вещества и установки обнаружены не были.

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