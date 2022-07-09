В Перми «заминировали» три отеля

Фото предоставлено читателем "КП-Пермь"

В субботу, 9 июля, читатель «Комсомолки» сообщил, что отели «Holiday Inn Perm» и «Grand Hotel Perm 5*» эвакуируют из-за угрозы минирования.

За комментарием мы обратились в краевое министерство территориальной безопасности, где сообщили, что сегодня около 12.00 в оперативные службы поступило анонимное сообщение о минировании отелей: «Персона» на улице Куйбышева, 59, «Holiday Inn Perm» на Бульваре Гагарина, 65а и «Урала» на улице Ленина, 58.

Правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности. Постояльцев и персонал эвакуировали. В настоящее время проводится проверка информации.

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