В Перми на владельца «Фобошной» и «Рынка еды» возбудили уголовное дело

Фото: Дарья ИСАЕВА

С октября до декабря прошлого года, бизнесмен больше двух месяцев не платил зарплату 44 своим работникам. Так, долг перед сотрудниками составил более 1,4 миллиона рублей. По данным издания ProPerm, речь идет о предпринимателе Артеме Зайцеве. Он был совладельцем кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», бара Panopticum и «Рынка еды». При этом средства у мужчины были, но, видимо, он решил, пусть поработают «за спасибо». Сотрудники долго ждать не стали и обратились в полицию.

Следователь следственного отдела по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело в отношении ИП, подозреваемого в совершении преступления по статье «невыплата заработной платы».

Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю сообщает, сейчас ищут других потерпевших и определяют сумму причиненного имущественного вреда, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, идет сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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