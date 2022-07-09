В Пермском крае пропал 58-летний мужчина в синей кепке

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Утром 8 июля 58-летний Сергей Бородин из деревни Красногорка Уинского муниципального округа Пермского края отправился в лес и не вернулся.

Приметы: рост 163 см, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза.

Был одет в серую кофту, темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, темно-зеленые сапоги и синюю бейсболку.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Сейчас собирают группу на его поиски.

Всех, кто готов принять участие в поисках или обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам:

- 8-812-241-14-27;

- 8-982-495-37-12.

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