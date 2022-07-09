Уехал на подработку и пропал: в Пермском крае ищут 38-летнего Андрея Кучева

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

38-летний пермяк Андрей Кучев отправился за 186 км на подработку в Чайковский и с 20 июня перестал выходить с родными на связь. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост - 180 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, голубые глаза.

Андрей Кучев может находиться в вашем районе или городе. Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам:

- 112;

- 8(800)700-54-52.

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