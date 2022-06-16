В Перми начали снимать брендированные вывески Макдоналдса

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Фото: Иван МАКЕЕВ
В Перми начали убирать брендированные вывески ресторанов быстрого питания Макдоналдс. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».
Рестораны закрыты с 10 июня. Сейчас в России активно проходит ребрендинг ресторанов на новое название «Вкусно и точка». Первые такие бывшие Макдоналдсы открылись в Москве 12 июня. После перерыва и ребрендинга и пермские рестораны начнут работать под новым названием. Когда их откроют вновь - мы пока не знаем.
Напомним, что всего в Перми работало шесть точек, пожалуй, самой известной американской сети фастфуда. Первая открылась в ЦУМе 10 лет назад. Следом открылся Макдоналдс у ТРК «Столица». Затем «Маки» открылись в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета», а также в новоиспеченном МФЦ «IMALL Эспланада».
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