В Перми начали снимать брендированные вывески Макдоналдса

- Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми начали убирать брендированные вывески ресторанов быстрого питания Макдоналдс. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Рестораны закрыты с 10 июня. Сейчас в России активно проходит ребрендинг ресторанов на новое название «Вкусно и точка». Первые такие бывшие Макдоналдсы открылись в Москве 12 июня. После перерыва и ребрендинга и пермские рестораны начнут работать под новым названием. Когда их откроют вновь - мы пока не знаем.

Напомним, что всего в Перми работало шесть точек, пожалуй, самой известной американской сети фастфуда. Первая открылась в ЦУМе 10 лет назад. Следом открылся Макдоналдс у ТРК «Столица». Затем «Маки» открылись в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета», а также в новоиспеченном МФЦ «IMALL Эспланада».

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