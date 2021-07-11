Самолет Пермь – Казань столкнулся с неопознанным объектом

Фото: uvtaero.ru

Экипаж пассажирского самолета CRJ-200, летевшего из Перми в Казань, доложил о встрече с неопознанным объектом - шаром белого цвета диаметром в один метр с небольшим грузом. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident. По данным издания, встреча произошла 9 июля в 12.18, когда самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» находился на посадочной прямой.

Посадка самолета прошла в штатном режиме.

А спустя пять часов аналогичный белый шар встретился самолету Як-40, летевшего из Москвы в Вологду, почти сразу после взлета лайнера из аэропорта Внуково.