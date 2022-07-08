В Прикамье в честь праздника наградили ветерана уголовно-исполнительной службы

Сергей и Вера Еврофеевы.

Ветерана уголовно-исполнительной системы Прикамья наградили в честь праздника «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН.

Так, в год 35-летия супружеской жизни медали в 2022 удостоена семья Сергея и Веры Ерофеевой. Свой брак они заключили 2 августа 1987 года.

Сергей Ерофеев - почетный ветеран УИС Пермского края, который активно занимается патриотическим воспитанием молодого поколения сотрудников. Является основателем и руководителем постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы Прикамья, располагающейся в Соликамске на базе исправительной колонии №1 ГУФСИН.

За 35 лет семья вместе прошла путь от младшего лейтенанта до полковника, от молодого гвардейца пятилетки до Почетного работника УИС России. Воспитали сына Андрея. Который 15 лет служит в уголовно-исполнительной системе Прикамья в звании майора внутренней службы и неоднократно признавался «Лучшим начальником отряда ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю.

35 лет назад. Фото: Пресс-служба краевого ГУФСИН РФ

Напомним, День семьи, любви и верности – праздник, который отмечается 8 июля. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Фото: Пресс-служба краевого ГУФСИН РФ

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