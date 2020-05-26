2020-05-26T11:06:06+03:00
Происшествия

«А рядом были свежие медвежьи следы». 38-летний мужчина потерялся в лесу в Пермском крае и плутал там трое суток

Выбившись из сил, он услышал звук буксующей машины, на которой ехали волонтеры на его поиски
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Александр Комков плутал в лесу почти трое суток. Фото: поисковый отряд «Регион 59» Березники Соликамск.Александр Комков плутал в лесу почти трое суток. Фото: поисковый отряд «Регион 59» Березники Соликамск.
Изменить размер текста:

38-летний Александр Комков, житель поселка «Чертеж» в Соликамском районе поехал в пятницу, 22 мая, вечером покататься на велосипеде в лес неподалеку от дома. Его родители в это время были в магазине и поняли, что сын пошел покататься по лесу только потому, что в доме не оказалось велосипеда.

Сначала они не переживали, сын взрослый, нередко выезжает на такие прогулки и стали ждать, когда он вернется. Но ни к ночи, ни на следующее утро дома Александр не появился. Родители поняли, что он потерялся. Сначала поискали сами, а на вторые сутки написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

- Мы выехали на поиски Александра Комкова в понедельник, 25 мая, - рассказали в поисковом отряде «Регион 59» Березники Соликамск. – Проехали вдоль трассы, опрашивали водителей машин, лесовозов и сотрудников кафе, куда он заезжал раньше, катаясь на велосипеде, но никто в эти дни Александра не видел.

Потом вместе с родными Александра волонтеры решили проверить старые дороги возле их дома, ведущие в лес. Родственники поехали в одну сторону, поисковики – в другую. Волонтеры были на легковушке и застряли – в понедельник лил сильный дождь и все дороги размыло. И именно на звук буксующего авто и вышел из леса обессилевший мужчина.

- Родители Александра обследовали одну дорогу, а потом поехали в нашу сторону, и, не доехав метров 200 до нас, увидели, как на дорогу из леса выходит их сын, - вспоминают поисковики. – Александр был без сил, велосипед он давно потерял, голодный, мокрый, но живой! Он рассказал потом, что услышал звук мотора и пошел на него. И это оказалось его спасением. В лесу он провел почти трое суток, пил воду из оврага. Когда мы его искали, рядом были свежие медвежьи следы. Это просто судьба, что нам удалось обнаружить его. Живым!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек
От коронавируса в Пермском крае умерла 74-летняя женщина
Владимир Жуков стал почетным гражданином Перми
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек
В выходные в Перми около 200 домов останутся без воды
В Пермском крае мужчина помог полицейским раскрыть убийство своего друга
На неделе в Пермском крае будет тепло, но дождливо
«В ужасе сбежал с места преступления». В Пермском крае напуганный свидетель помог раскрыть убийство
«Сильный ветер и дожди». МЧС предупреждает жителей Пермского края о непогоде
«Морила голодом». В Пермском крае у матери забрали пятерых детей
В Пермь доставили туристов из Гоа и Нью-Йорка
Пермяки смогут улететь в Минеральные воды уже в июне
Пермская сетевая компания запустила интернет-приемную по отоплению и горячей воде
Привилегии онлайн: Райффайзенбанк запустил специальный раздел для премиальных клиентов в мобильном приложении
«Через 4 дня ей бы исполнилось 25». В Пермском крае покончила с собой мать двоих детей
Группа компаний ПЗСП начала заселение дома на месяц раньше срока
В Пермском крае еще 43 человека заболели коронавирусом
В День пограничника в Перми не будут продавать алкоголь
«Азот» создает современный музей предприятия
В Перми на 6-летнюю девочку напала собака
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 12 человек