«А рядом были свежие медвежьи следы». 38-летний мужчина потерялся в лесу в Пермском крае и плутал там трое суток

38-летний Александр Комков, житель поселка «Чертеж» в Соликамском районе поехал в пятницу, 22 мая, вечером покататься на велосипеде в лес неподалеку от дома. Его родители в это время были в магазине и поняли, что сын пошел покататься по лесу только потому, что в доме не оказалось велосипеда.

Сначала они не переживали, сын взрослый, нередко выезжает на такие прогулки и стали ждать, когда он вернется. Но ни к ночи, ни на следующее утро дома Александр не появился. Родители поняли, что он потерялся. Сначала поискали сами, а на вторые сутки написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

- Мы выехали на поиски Александра Комкова в понедельник, 25 мая, - рассказали в поисковом отряде «Регион 59» Березники Соликамск. – Проехали вдоль трассы, опрашивали водителей машин, лесовозов и сотрудников кафе, куда он заезжал раньше, катаясь на велосипеде, но никто в эти дни Александра не видел.

Потом вместе с родными Александра волонтеры решили проверить старые дороги возле их дома, ведущие в лес. Родственники поехали в одну сторону, поисковики – в другую. Волонтеры были на легковушке и застряли – в понедельник лил сильный дождь и все дороги размыло. И именно на звук буксующего авто и вышел из леса обессилевший мужчина.

- Родители Александра обследовали одну дорогу, а потом поехали в нашу сторону, и, не доехав метров 200 до нас, увидели, как на дорогу из леса выходит их сын, - вспоминают поисковики. – Александр был без сил, велосипед он давно потерял, голодный, мокрый, но живой! Он рассказал потом, что услышал звук мотора и пошел на него. И это оказалось его спасением. В лесу он провел почти трое суток, пил воду из оврага. Когда мы его искали, рядом были свежие медвежьи следы. Это просто судьба, что нам удалось обнаружить его. Живым!