Медведь устроил разборки в заповеднике Пермского края

В этом году заповедник «Вишерский» вряд ли сможет показать местных обитателей, снятых на фотоловушки Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В этом году заповедник «Вишерский» вряд ли сможет показать местных обитателей, снятых на фотоловушки. Интересно почему? Дело в том, что во время последней экспедиции, ученый заповедника Сергей Зимин нашел сорванные с деревьев, разбитые камеры. Судя по нанесенным повреждениям - хулиганили медведи.

- Они - животные любопытные. Звук снимающей камеры, привлек внимание медведя и он решил разобраться в чем дело. Разбирался клыками, - рассказывает Сергей Зимин.

Косолапый вытащил симку с уникальными кадрами, отбросил ее подальше и поспешил по своим делам.

Судьба остальных фотоловушек заповедника пока неизвестна, ведь они находятся в разных локациях. Будем надеяться, что заповедные животные обошли их стороной.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Перми бродит большой медведь

С хищником столкнулся лесничий неподалеку от студгородка на Комплексе ПНИПУ (Подробнее...)