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Дом. Семья6 июля 2022 15:54

Медведь устроил разборки в заповеднике Пермского края

Его привлек звук снимающей камеры
Мария Никишева
В этом году заповедник «Вишерский» вряд ли сможет показать местных обитателей, снятых на фотоловушки

В этом году заповедник «Вишерский» вряд ли сможет показать местных обитателей, снятых на фотоловушки

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В этом году заповедник «Вишерский» вряд ли сможет показать местных обитателей, снятых на фотоловушки. Интересно почему? Дело в том, что во время последней экспедиции, ученый заповедника Сергей Зимин нашел сорванные с деревьев, разбитые камеры. Судя по нанесенным повреждениям - хулиганили медведи.

- Они - животные любопытные. Звук снимающей камеры, привлек внимание медведя и он решил разобраться в чем дело. Разбирался клыками, - рассказывает Сергей Зимин.

Косолапый вытащил симку с уникальными кадрами, отбросил ее подальше и поспешил по своим делам.

Судьба остальных фотоловушек заповедника пока неизвестна, ведь они находятся в разных локациях. Будем надеяться, что заповедные животные обошли их стороной.

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