В Перми оштрафовали директора «Городской коммунальной службы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» («ГКС») заключило контракт с поставщиком на выполнение ремонта водоснабжения. При этом руководитель «ГКС» поставил бюджетное обязательство на учет лишь спустя 25 дней. Это выяснила контрольно-счетная палата Перми во время аудиторской проверки.

Дзержинский районный суд признал директора виновным по статье «Нарушение порядка формирования и представления сведений» и назначил ему штраф - 10 тысяч рублей.

Руководитель с этим не согласился и подал жалобу в Пермский краевой суд. Пресс-служба вышеуказанного суда сообщает, что жалобу оставили без удовлетворения.

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