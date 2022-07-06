Антимонопольщики оштрафовали «МРСК Урала» на полмиллиона рублей

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ОАО «МРСК Урала» оштрафовано на 600 тыс. руб. за несоблюдение сроков подведения электроснабжения к нефтяному месторождению. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу Пермского УФАС.
Пожаловалась на энергетиков «Уральская нефтяная компания», что разрабатывает Сергеевское нефтяное месторождение в Верещагинском районе.
Сетевикам надо было подключить к электросетям энергопринимающие устройства компании-заявителя до 10 февраля 2022 года. Вот только работы по подключению скважин к электросетям до сих пор не выполнены.
Антимонопольщики возбудили дело об административном правонарушении и теперь ей назначен штраф в 600 тыс. руб.
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