В Перми отремонтируют подъезды к плотине Камской ГЭС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошедшие выходные закончился ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. Было открыто полноценное движение. Об этом рассказал глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

Кроме того, районные власти отремонтируют подъезды к плотине КамГЭС. Работы будут проводиться по ночам, чтобы не затруднять дорожное движение. Старые железнодорожные пути демонтируют. Участок улицы Набережной от кольца на пересечении улиц Карбышева и Ново-Гайвинской полностью заасфальтируют. Сроки ремонта пока не сообщают.

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