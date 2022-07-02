В Перми полностью открыли дорогу через плотину КамГЭС

Дорога через КамГЭСполностью открыта. Фото: Соцсети Алексея Дёмкина.

«Больная мозоль» жителей Орджоникидзевского района, наконец-то, зажила! 2 июля в Перми полностью открыли движение по отремонтированной дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом в социальной сети сообщил глава города Алексей Дёмкин.

«Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос, и движение запущено значительно раньше срока», - прокомментировала событие градоначальник.

Напомним, работы на мосту начались 14 мая и по графику должны были продлиться до самого последнего дня лета – до 31 августа. Из-за ремонта движение по мосту было сильно ограничено, что породило на Гайве огромные пробки.

Фото: Соцсети Алексея Дёмкина.

Жители Перми чуть ли не ежедневно отправляли в соцсети ролики о том, как стоят в пробке и это сработало. Подрядчик приложил дополнительные силы и работы на дороге завершены почти на два месяца раньше.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Читать также

На Восточном обходе Перми образовалась большая пробка

Машины стоят по направлению к Чусовскому мосту (Подробнее...)