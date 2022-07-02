В Перми полностью открыли дорогу через плотину КамГЭС

Дорога через КамГЭСполностью открыта. Фото: Соцсети Алексея Дёмкина.
«Больная мозоль» жителей Орджоникидзевского района, наконец-то, зажила! 2 июля в Перми полностью открыли движение по отремонтированной дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом в социальной сети сообщил глава города Алексей Дёмкин.
«Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос, и движение запущено значительно раньше срока», - прокомментировала событие градоначальник.
Напомним, работы на мосту начались 14 мая и по графику должны были продлиться до самого последнего дня лета – до 31 августа. Из-за ремонта движение по мосту было сильно ограничено, что породило на Гайве огромные пробки.
Фото: Соцсети Алексея Дёмкина.
Жители Перми чуть ли не ежедневно отправляли в соцсети ролики о том, как стоят в пробке и это сработало. Подрядчик приложил дополнительные силы и работы на дороге завершены почти на два месяца раньше.
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