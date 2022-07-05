В Перми у ТРЦ «СпешиLove» хотят построить жилой комплекс для пяти тысяч человек

Для этого необходимо сменить зонирование территории по улице Спешилова, 108 и 108а Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Застройщик ООО «Горизонт» хочет возвести крупный жилой комплекс в Камской долине, но для этого необходимо сменить зонирование территории по улице Спешилова, 108 и 108а. Поэтому с соответствующим запросом организация обратилась в мэрию. Издание «Business Class» сообщает, что публичные слушания назначили на начало июля.

Общая площадь участков составляет 88 тысяч кв. метров. Новый ЖК на 2 694 квартиры для 5,2 тысяч человек будет иметь переменную этажность от 6 до 16. Коэффициент плотности застройки до 1,8. Цена проекта - 8,9 миллиардов рублей. Предварительные сроки строительства 2023-2029 годы.

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