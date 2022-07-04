В Перми появится еще один дом для переселения из аварийного жилья

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появится еще один муниципальный дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает мэрия города.

Он разместится в микрорайоне Владимирский по улице Нейвинской, 3а.

Как отметили в мэрии, в этом году в Перми планируется расселить 33,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья. На сегодня уже расселено около 17 тыс. кв. метров. Кроме того, в этом году запланирован снос 30 аварийных домов.

Отметим, что с 2023 по 2024 год в Перми планируется расселить еще почти 80 тысяч квадратов «аварийки». И для этих целей построят еще четыре муниципальных многоквартирных дома.

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