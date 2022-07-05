В Перми температура в ночь на 5 июля напомнила суточный минимум 1894 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью, 5 июля, под влиянием гребня повышенного давления, сформированного в арктическом воздухе, минимальная температура в городе опустилась до +5,1 . Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов отмечает, что эта отметка близка к рекордному суточному минимуму +4,7 , который был в далеком 1894 году.

Днем на северо-западе края столбик термометра поднимется до +25 , на остальной территории +18…+23 , в Перми обещают до +22 .

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