В Перми температура в ночь на 5 июля напомнила суточный минимум 1894 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ночью, 5 июля, под влиянием гребня повышенного давления, сформированного в арктическом воздухе, минимальная температура в городе опустилась до +5,1 . Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов отмечает, что эта отметка близка к рекордному суточному минимуму +4,7 , который был в далеком 1894 году.
Днем на северо-западе края столбик термометра поднимется до +25 , на остальной территории +18…+23 , в Перми обещают до +22 .
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