К нам идет настоящее лето: синоптики рассказали, каким будет июль 2022 в Пермском крае

По-настоящему летняя погода задержится в Прикамье до середины месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики подвели итоги прохладного и дождливого июня и составили долгосрочный прогноз на июль. Как отмечает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, долгосрочный прогноз на июнь в целом оправдался успешно, если не считать экстремальной волны холода в конце месяца, которая в этом прогнозе не предусматривалась. Именно за счет этого похолодания средняя температура июня оказалась на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Прогноз на второй летний месяц Андрей Шихов рассчитывал по той же погодной модели, согласно ей средняя температура воздуха ожидается близкой к норме. То есть июль будет умеренно теплым – таким же, как в прошлом году. Наиболее жарким прогнозируется период примерно с 5 по 15 июля, а прохладными – первая пятидневка и третья декада. В первой половине месяца возможны ливни с грозами, а во второй - дожди обложного характера. Однако июль 2022 года наверняка будет суше прошлогоднего. Количество осадков прогнозируется на 20-30% ниже нормы.

Уже завтра, 2 июля, погода порадует нас солнечным деньком с температурой выше +20 градусов. В воскресенье, 3 июля, будет немного прохладней - не выше + 20 градусов, при этом повысится облачность и пройдут небольшие дожди. В понедельник, 4 июля, дождей не будет, но температура воздуха все еще не поднимется выше отметки в +20 градусов. А вот уже со вторника в Пермский край придет настоящая жара с дневной температурой до +30…+33 градусов. При этом потепление будет сопровождаться локальными ливнями и грозами.

Предварительно, по-настоящему летняя погода задержится в Прикамье до середины месяца. А с начала третьей декады июля температура опустится на 2 градуса ниже нормы.

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