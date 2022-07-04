Пермскому разработчику аналога «ВКонтакте» выплатят 800 тысяч рублей

Фото: Алиса ТИТКО

Кировский районный суд частично удовлетворил заявление создателя приложения-невидимки «Kate Mobile» о компенсации морального вреда. Об этом сообщает издание «РБК-Пермь» со ссылкой на адвоката разработчика Александра Струкова.

Теперь Минфин РФ выплатит Федору Власову еще 800 тысяч рублей. Если объединить с предыдущим решением, получается 1,5 миллиона рублей. Станет обжаловать разработчик решение суда или нет, пока неизвестно.

Напомним, Федора Власова обвиняли по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Пользователь «Kate Mobile» вел интимную переписку с ребенком, а прокси-сервер был зарегистрирован на программиста. Разработчика задержали московские следователи и больше трех месяцев держали в изоляторе, а потом еще шесть месяцев под домашним арестом в Москве. Из-за отсутствия состава преступления дело прекратили.

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