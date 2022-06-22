Минфин выплатит пермскому разработчику приложения-невидимки около 700 тысяч рублей

Фото: yandex.ru

В ноябре 2018 года московские следователи задержали пермяка, разработавшего аналог ВКонтакте – Кейт Мобайл, известный как приложение-невидимка (можно находиться в сети, но остальные этого видеть не будут, если не отвечать на сообщения и не обновлять страницу). Разработчика подозревали в совершении особо тяжкого преступления и больше трех месяцев держали в следственном изоляторе, а затем еще шесть месяцев под домашним арестом в Москве. Следствие по делу длилось больше года.

- Уголовное преследование в отношении пермяка было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми.

9 июня суд удовлетворил заявление реабилитированного о возмещении имущественного вреда, причиненного ему в ходе уголовного преследования, взыскав с Минфина около 700 тысяч рублей: расходы на адвоката, аренда жилого помещения, в котором пермяк находился под домашним арестом, авиаперелеты защитника для участия в следственных действиях.

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