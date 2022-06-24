Пермяк за миллион рублей продает шестилистный клевер

Фото: Avito.ru

Странное объявление появилось на портале бесплатных объявлений «Авито». Так, житель Индустриального района Перми продает шестилистный клевер. Вот только цена для маленького растения неприлично высокая – 1 млн руб. Имя автора объявления и мотивы продажи, к сожалению, скрыты.

Отметим, что это не единственное подобное объявление в России. Клевер, как «символ удачи», продавали в Белгороде, Новосибирске.

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