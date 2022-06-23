26 июня в Перми можно увидеться с Сергеем Лазаревым

Фото: Aфиша Пермь/Вконтакте

В воскресенье, 26 июня, в ТРЦ «Планета» на Шоссе Космонавтов, 162Б пройдет бьюти-мероприятие от магазина парфюмерии и косметики «Л’Этуаль». Вход для всех желающих свободный.

Кроме того, этот день безумно порадует фанатов певца Сергея Лазарева, ведь артист приедет в Пермь, чтобы пообщаться с поклонниками и сделать с ними селфи.

- Мероприятие пройдёт с 12.00 до 18.00, но точное время появления Сергея Лазарева пока неизвестно. Возможно, он будет присутствовать с самого начала, а может присоединится где-то в середине или конце, - сообщают организаторы.

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