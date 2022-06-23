В Перми пройдет национальный праздник татар и башкир «Сабантуй - 2022»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июня в 13.00 на стадионе «Локомотив» по улице Боровая, 32 состоится национальный праздник татар и башкир «Сабантуй - 2022». Мероприятие бесплатное.

Гостей ожидает насыщенная программа для детей и взрослых: спортивные состязания, творческие мастер-классы, ярмарка народных промыслов и другое.

- Концертная программа порадует зрителей: на главной сцене фестиваля выступят лучшие национальные коллективы города, Республик Татарстан и Башкортостан, - сообщают организаторы мероприятия.

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