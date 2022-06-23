В Пермском парке Горького пройдет вечеринка в честь выпускников 2022 года

Фото: пресс-служба парка им. Горького
В воскресенье, 26 июня в 18:00 Пермский парк Горького ждет всех на яркий, зажигательный праздник в честь выпускников 2022 года. Мероприятие состоится у главной сцены.
- Для Вас интерактивы, звездные фотозоны, молодежная музыка от диджея, веселые конкурсы от супер-ведущего, подарки от любимого парка, выступление кавер-группы и многое другое, - сообщает пресс-служба парка на своем сайте.
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