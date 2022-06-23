«Амкар» сохранил в составе защитника Константина Морозова

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Правый защитник Константин Морозов остается в составе «Амкара». Клубная пресс-служба оригинально сообщила о продлении контракта с игроком.

«Готов тащить. Контракт подписан», - пишет клуб в соцсетях. Прикрепив к посту картину Константина Морозова в кабине трактора – на фоне трибун стадиона «Звезда».

Константину Морозову 30 лет. В сезоне-2021/2022 защитник провел за «Амкар-Пермь» 26 игр и забил три гола. А также отдал три голевые передачи.

Ранее «Амкар» продлил контракт с еще одним важным игроком основы – Иваном Маркеловым.

А после клуб пополнили сразу 9 новичков.