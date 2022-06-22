Состав «Амкара» пополнили сразу девять новых игроков

Идет подготовка к новому сезону. Фото: ФК "Амкар-Пермь" / ВКонтакте

Сегодня ФК «Амкар-Пермь» представил новобранцев клуба, которые выступят в его составе в сезоне 2022-2023 годов.

В стан пермского «Амкара» перебрались:

- вратарь Анатолий Красильников (23 года, перешел из ФК «Звезда», Пермь)

- защитник Александр Степанов (26 лет, «Ван Чаренцаван», Армения)

- защитник Андрей Придюк (28 лет, «Звезда», Пермь)

- полузащитник Василий Пьянченко (31 год, «Сокол», Саратов)

- полузащитник Даниил Зуев (25 лет, «Звезда», Пермь)

- полузащитник Александр Болдырев (20 лет, «Носта», Новотроицк)

- полузащитник Роман Симонов (20 лет, «Зенит-Ижевск»)

- полузащитник Илья Захаров (25 лет, «Форте», Таганрог)

- нападающий Александр Подбельцев (29 лет, «Сокол», Саратов)

Из этого списка, пожалуй, только Василий Пьянченко и Александр Степанов смогут действительно усилить прошлогодний состав пермяков. В своей спортивной карьере Пьянченко имеет опыт выступлений за клубы ФНЛ, а воспитанник столичного «Динамо» Степанов два сезона отыграл в чемпионате Армении.

Сейчас ФК «Амкар-Пермь» продолжает подготовку к новому сезону на спортивной базе «Звезда». В начале этой недели пермяки в контрольном матче принимали «Ильпар» и победили со счетом 4:2.

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