В Перми пройдет вечер фортепианной музыки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 23 июня, в 18.30 в колонном зале Пермского государственного института культуры состоится вечер фортепианной музыки. Мероприятие бесплатное.

Перед гостями выступят студенты кафедры специального фортепиано и учащиеся центральной детской школы искусств. В программу вошли произведения Й. Гайдна, Л. Бетховена, К. Сен-Санса, Э. Грига, А. Скрябина и других известных композиторов.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7(342)-212-76-00

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