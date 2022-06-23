COVID-19 в Перми снова набирает обороты

Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден еще у 41 жителя Пермского края. Среди зараженных 17 человек в возрасте 60 лет и старше.
Новые случаи заболевания диагностированы в четырех территориях региона: в Перми, в Октябрьском, Чайковском и Соликамском городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 837 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 371 117.
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