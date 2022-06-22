За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 37 человек

Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 25 жителей Пермского края. Среди зараженных 24 человека в возрасте 60 лет и старше.
Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях региона: в Перми, Березниках, Суксунском, Пермском, Кудымкарском, Юсьвинском, Косинском и Уинском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 836 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 371 076.
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