За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 37 человек

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 25 жителей Пермского края. Среди зараженных 24 человека в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях региона: в Перми, Березниках, Суксунском, Пермском, Кудымкарском, Юсьвинском, Косинском и Уинском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 836 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 371 076.

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